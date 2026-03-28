Chivas se ha convertido en uno de los principales proveedores de talento para la Selección Mexicana en los últimos meses, con varios jugadores que han logrado ganarse la confianza de Javier Aguirre. Con el Mundial cada vez más cerca, cada evaluación toma un peso importante, y hay un futbolista rojiblanco que ya perfila para ser titular gracias a su rendimiento.

Roberto Alvarado sería convocado al Mundial.

Fue la cuenta especializada en estadísticas deportivas Statisticks la que publicó un ranking basado en el desempeño de los jugadores con al menos 300 minutos bajo el mando del Vasco, asignando una calificación que permite identificar a los elementos más consistentes dentro del combinado nacional.

Dentro de esta evaluación, el jugador de Chivas mejor calificado es Roberto Alvarado, quien aparece dentro del Top 7 con una nota de 7.07. Por encima de él figuran nombres como Raúl Jiménez, Alexis Vega, César Montes, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Gilberto Mora, todos considerados piezas clave en el esquema del Tri, al igual que el Piojo.

Este rendimiento coloca a Roberto Alvarado como uno de los jugadores del Guadalajara con mayores probabilidades de ser convocado al Mundial e incluso de arrancar como titular en varios partidos. Por ello, los próximos meses serán determinantes para que alcance su mejor versión y se consolide como un referente en el ataque de la Selección.

Chivas ya se preparó para perder a Roberto Alvarado en Liguilla y ficharon a Jonathan Pérez

Ante la prácticamente segura convocatoria de Roberto Alvarado al Mundial, en Chivas ya contemplan su ausencia para la Liguilla debido a la concentración anticipada de la Selección. Por ello, la directiva se adelantó fichando a Jonathan Pérez, quien podría tener sus primeros minutos este domingo en el amistoso ante Atlas, comenzando a tomar protagonismo en el equipo.