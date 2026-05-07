La Selección Mexicana y Chivas protagonizaron uno de los conflictos más polémicos de los últimos meses luego de que Toluca planeara utilizar a sus jugadores convocados en el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup. Esta situación rompía con los acuerdos previamente establecidos entre los clubes de la Liga MX y el combinado nacional, lo que provocó molestia inmediata en el Guadalajara y en otros equipos involucrados.

La FIFA respalda a Chivas a no prestar a sus jugadores.

La gran incógnita desde entonces era quién había autorizado el permiso especial para que los Diablos Rojos pudieran contar con sus seleccionados. Tanto Javier Aguirre como Duilio Davino aparecieron posteriormente en conferencia de prensa para hablar del tema, aunque ninguno de los dos quiso asumir directamente la responsabilidad ni revelar quién tomó la decisión final que detonó todo el problema.

Ahora, Antonio Mohamed terminó encendiendo todavía más la polémica durante una entrevista para Fox Sports. El entrenador del Toluca dejó claro que Javier Aguirre estaba enterado desde el principio del permiso especial para utilizar a los seleccionados en el torneo continental. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente quién autorizó esa excepción, el Turco evitó responder de manera clara, aunque para muchos su silencio terminó diciendo más que cualquier declaración.

“Había una autorización de jugar hasta este día Concacaf. El Vasco dijo “5 y 7” (de mayo), nosotros pensamos que el 6 podían jugar. Sí nos lo habían autorizado, por eso entrenaron con nosotros”, confesó Mohamed.

De hecho, en esa misma mesa de análisis se mencionó directamente el nombre de Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, como la persona que habría dado el visto bueno para que Toluca utilizara a sus convocados. Lo más llamativo fue que Mohamed no negó el señalamiento, limitándose únicamente a guardar silencio mientras se discutía públicamente el tema.

La prensa señala directamente a Mikel Arriola como el culpable de todo el conflicto

El periodista Rubén Rodríguez, también de Fox Sports, señaló abiertamente a Mikel Arriola como el responsable de autorizar el permiso especial para Toluca. Según explicó, la decisión se habría tomado bajo el argumento de que era mejor para la Liga MX que los Diablos Rojos aseguraran su pase a la final de la Concacaf Champions Cup, situación que terminó provocando el enorme conflicto entre clubes y Selección Mexicana.