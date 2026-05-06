El futbol mexicano es una burla, en donde unos pocos personajes pueden tomar las decisiones que deseen de manera impune, sin importar el cómo afecten a otras instituciones, por lo que Amaury Vergara ha levantado la voz y ha decidido ponerle fin al pacto realizado con la Selección Mexicana.

Pese a que en todo momento el Guadalajara manifestó su compromiso para apoyar y respaldar el proyecto de Javier Aguirre, incluso renunciando a sus seleccionados desde el cierre de la fase regular del Clausura 2026, en el chiverío han decidido darle la espalda a los directivos.

El mandamás del Rebaño Sagrado confirmó a través de redes sociales que ha exigido la reintegración de sus futbolistas al club rojiblanco para este mismo miércoles, pese a que ese día deberían reportar con el Tricolor para iniciar el microciclo rumbo al Mundial 2026.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club“, escribió el directivo en su cuenta de X oficial.

¿Por qué explotó Amaury Vergara contra la Selección Mexicana?

El acuerdo era que todos los clubes renunciarían a sus seleccionados desde el término de la jornada 17; sin embargo, la Selección otorgó permisos extraordinarios para que Toluca pudiera contar con Jesús Gallardo y Alexis Vega para el duelo de Concachampions de este miércoles 6 de mayo.

Esta situación generó molestia en todo el gremio futbolístico, en donde el primer directivo que decidió romper el pacto fue Amaury Vergara al dar a entender de que sus jugadores no reportarán hasta que la FIFA lo indique.

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¿Chivas podría meterse en problemas por no ceder a sus jugadores a la Selección Mexicana?

La realidad es que el Guadalajara no está obligado a entregar a sus futbolistas en estos días, ya que el reglamento de la FIFA explica que las concentraciones deben arrancar el 1 de junio, por lo que no se rompe ningún acuerdo internacional.