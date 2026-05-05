Chivas se ha convertido en la base de la Selección Mexicana que participará en el Mundial 2026 debido a la presencia de cinco jugadores rojiblancos en la convocatoria que realizó Javier Aguirre; sin embargo, hay un elemento en el que se depositan grandes expectativas debido a que apunta a ser titular: Roberto Alvarado.

Es innegable que el Piojo es uno de los futbolistas más talentosos y brillantes que tiene el Guadalajara y toda la Liga MX, por lo que el Vasco le ha manifestado su confianza durante todo su proceso, siendo un recurrente en las convocatorias desde que tomó las riendas del Tricolor.

En otras palabras, desde que Aguirre tomó la dirección técnica de México en agosto del 2024, Roberto Alvarado solo ha faltado en una convocatoria del seleccionador nacional y fue en la de octubre del 2025 debido a que sufrió un esguince en el Clásico Nacional contra América, lesión que lo dejó fuera de las canchas durante varias semanas.

Sin embargo, todo parece indicar que este Mundial del 2026 será el de la consolidación del Piojo, ya que con su constancia e inteligencia apunta a ser uno de los titulares durante el verano, al menos en el duelo de inauguración de la Copa del Mundo frente a Sudáfrica.

¿Qué aporta Roberto Alvarado a la Selección Mexicana?

El Piojo es un jugador importante en el esquema de Javier Aguirre debido a su gran técnica individual, por lo que suele utilizarlo como extremo por la banda derecha, en donde ha brillado con recortes hacia adentro para mandar centros o disparos cruzados de zurda.

Por si fuera poco, una de las cualidades de Alvarado es su inteligencia y visión del campo, por lo que es un gran generador de juego, cualidad que tratará de explotar el timonel en la justa Mundialista.

La realidad es que actualmente ya no se desempeña en esa zona del campo en el Guadalajara de Gabriel Milito, quien lo ha colocado más al centro; sin embargo, es una posición que no desconoce el ’25’ rojiblanco, ya que siempre jugó así, a perfil cambiado.

¿Con quiénes compite el Piojo Alvarado en la Selección Mexicana?

El único jugador mexicano que pudo competirle un lugar durante varios lapsos del proceso mundialista fue Diego Lainez; sin embargo, se habrían suscitado algunas diferencias entre el timonel y el futbolista, por lo que quedó fuera del llamado para el Tricolor.

Según la lista de jugadores que ha dado a conocer la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, el Piojo no tendría una competencia directa en esa zona del campo, por lo que de cara al Mundial se espera que pueda hacer algún ajuste el Vasco y colocar a Germán Berterame en esa posición, en la cual ya lo ha probado en otros partidos.

¿Por qué se ha ganado Roberto Alvarado su llamado con México?

La realidad es que muchos aficionados de Chivas aseguran que el Piojo ha tenido una baja de juego; sin embargo, la realidad es que no es así, sino que Gabriel Milito le ha asignado nuevas funciones, distintas a las que venía desarrollando desde que llegó al redil.

Durante este Clausura 2026, el de Salamanca, Guanajuato, participó en los 17 partidos de la fase regular del torneo, lapso en el que colaboró con un gol y dos asistencias para la causa rojiblanca.

Lo verdaderamente importante de Alvarado dentro del Guadalajara es que genera ocasiones de peligro para sus compañeros, colocando 35 pasos clave, además de registrar una precisión en sus pases del 86 por ciento, lo que lo vuelve muy seguro con el esférico en los pies.

¿Cuál sería la alineación titular de la Selección Mexicana en el Mundial?

Tomando en cuenta lo que ha mostrado Javier Aguirre desde que llegó al banquillo nacional y el momento futbolístico que vive cada uno de los futbolistas, todo parece indicar que el 11 estelar que tendría el Tricolor para su presentación contra Sudáfrica sería el siguiente:

POSIBLE ALINEACIÓN DE MÉXICO / (IMAGEN GENERADA CON IA)

¿Cuándo se jugará el debut de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Mexicana también marcará el arranque de toda la Copa del Mundo 2026, por lo que durante el choque contra Sudáfrica, los ojos del planeta entero estarán puestos en dicho compromiso, el cual se disputará el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a arrancar a las 13 horas, tiempo del centro de México.