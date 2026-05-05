El regreso de Chicharito a Chivas despertó grandes expectativas entre aficionados, especialistas y hasta directivos del Rebaño Sagrado; sin embargo, el delantero no pudo alcanzar una versión óptima para poder dar los resultados que se esperaban de su vuelta a casa.

Por si fuera poco, durante su estadía en el Guadalajara, Javier Hernández fue blanco de múltiples rumores que aseguraban que fracturó el vestidor por conflictos con otros futbolistas, en donde muchos elementos rojiblancos han salido a desmentir dichas versiones.

Ahora, Roberto Alvarado confirmó que el tener al Chicharito en el mismo vestidor fue una de sus mejores experiencias en el gremio futbolístico, en donde solo tuvo palabras de elogio para el histórico delantero.

“Me tocó en Selección, pero ahí es poco el tiempo que convives. Ni en tus mejores sueños te imaginas estas cosas. Nos tocó ir a su presentación, estuvimos todos.

“El tenerlo como compañero ha sido de las mejores cosas que me ha pasado. El poder compartir con él un buen rato, creo que ha sido de las mejores cosas”, declaró el atacante rojiblanco en charla con Martín Juárez.

¿Por qué se fue Chicharito de Chivas?

Debido a los malos resultados deportivos, aunado al alto salario que involucraba al club y a dos patrocinados, además de las polémicas extra cancha por comentarios misóginos, la directiva del Guadalajara decidió no renovarle el contrato, marchándose al término del Apertura 2025, en donde su última imagen como rojiblanco fue el penalti fallado contra Cruz Azul.