El Guadalajara jugó un partido muy malo y perdió merecidamente por 3-1 ante Tigres por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026. Tras lo sucedido en Nuevo León, conoce día, horario y TV para ver EN VIVO y EN DIRECTO la vuelta del Guadalajara en el Estadio Akron.

El equipo de Gabriel Milito golpeó rápido en el primer tiempo gracias a un golazo de Ricardo Marín en el primer tiempo y se tiró muy atrás. En el final de los primeros 45 minutos apareció Jesús Angulo para el empate, mientras que en los primeros 10 de la segunda parte aparecieron Juan Brunetta y Chicha Sánchez para dar vuelta el partido.

Tras lo sucedido en el Estadio Universitario de Nuevo León, Chivas necesita ganarle por 2 goles de diferencia a Tigres. Cabe destacar que para este partido el Rebaño Sagrado tuvo siete bajas, cinco por convocatoria a la Selección Mexicana y dos por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla será transmitido por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda dentro como fuera del campo de juego del gigante de Zapopan.