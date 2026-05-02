La afición de Chivas estaba preocupada por las bajas que registró el plantel de Gabriel Milito de cara a la Liguilla por los llamados a la Selección Mexicana, sobre todo en la portería con la baja de Raúl Rangel, debido a la incógnita que resultaba la presencia de Óscar Whalley.

El guardameta mexico-español recibió el voto de confianza para defender la portería en la Fase Final, en donde protagonizó una atajada espectacular tras una diagonal retrasada que remató Rodrigo Aguirre de cabeza.

Sin embargo, Whalley demostró sus cualidades y se lanzó, a contrapié, realizando desviar la trayectoria para evitar la caída de su marco pese a que le remataron dentro del área chica.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El duelo de Vuelta por el pase a las Semifinales se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.