Chivas vuelve a tener acción en Nuevo León cuando enfrente a Tigres por los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara al duelo en el Volcán, repasamos qué sucede si esta noche el Guadalajara gana, pierde o empata ante el auriazul.

Sin dudas hay muchas dudas debido a que el Rebaño Sagrado llega con muchas bajas por la Selección Mexicana y lesionados. A pesar de esta situación, el Guadalajara busca dar otro tipo de imagen tras la goleada que recibió en la jornada 14.

Enfrente llega un Tigres que tiene doble competencia debido a que superó a Nashville por 1-0 y viene de golear por 6-1 a Mazatlán en la jornada 17 del Clausura 2026. Los de Guido Pizarro finalizaron en la séptima posición tras un inicio en la fase regular muy malo.

¿Qué pasa si Chivas gana, empata o pierde ante Tigres UANL?