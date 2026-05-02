Chivas vuelve a tener acción en Nuevo León cuando enfrente a Tigres por los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara al duelo en el Volcán, repasamos qué sucede si esta noche el Guadalajara gana, pierde o empata ante el auriazul.
Sin dudas hay muchas dudas debido a que el Rebaño Sagrado llega con muchas bajas por la Selección Mexicana y lesionados. A pesar de esta situación, el Guadalajara busca dar otro tipo de imagen tras la goleada que recibió en la jornada 14.
Enfrente llega un Tigres que tiene doble competencia debido a que superó a Nashville por 1-0 y viene de golear por 6-1 a Mazatlán en la jornada 17 del Clausura 2026. Los de Guido Pizarro finalizaron en la séptima posición tras un inicio en la fase regular muy malo.
¿Qué pasa si Chivas gana, empata o pierde ante Tigres UANL?
- Si Chivas supera a Tigres en la vuelta en el Estadio Akron, avanza a la Semifinal con una victoria, empate o una derrota que no ponga arriba en el marcador global al equipo de Guido Pizarro.
- Si Chivas empata ante Tigres en la vuelta en el Estadio Akron, el Guadalajara avanza a la siguiente ronda si gana o empata por cualquier tipo de marcador. Una derrota los elimina.
- Si Chivas pierde ante Tigres en la vuelta en el Estadio Akron, el Guadalajara necesita ganar por una diferencia en la que al menos iguale el marcador global debido a que avanzará a la siguiente ronda por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones.