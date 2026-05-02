Terminó el primer episodio de la serie entre Chivas y Tigres que se disputó en la cancha del Estadio Universitario, en donde el Rebaño deberá regresar a la Perla de Occidente en búsqueda de un triunfo que le otorgue el boleto a las Semifinales del Clausura 2026.

El Guadalajara cuenta con el aspecto físico a su favor, ya que los felinos deberán disputar otro compromiso de alto impacto a media semana cuando cierre su duelo de Semifinales de Concachampions contra el Nashville, por lo que los tapatíos estarán más descansados.

Tras la dolorosa derrota sufrida en el duelo de Ida por marcador de 3-1 en el Volcán, el chiverío requiere de ganar en la cancha del Estadio Akron por dos goles de diferencia, por lo menos, para poder avanzar a la siguiente instancia.

Hay que recordar que el chiverío cuenta con el criterio de desempate a su favor por mejor posición en la tabla general del Clausura 2026 al quedar en segundo lugar, mientras que los regiomontanos quedaron en séptimo lugar, por lo que en caso de empate global le da el pase a los tapatíos.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El duelo de Vuelta por el pase a las Semifinales se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.