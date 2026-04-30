Chivas está celebrando sus 120 años en este 2026, y el club ha preparado una serie de acciones especiales para conmemorar una fecha histórica. Sin embargo, quien también está capitalizando este momento es Puma, marca que en los próximos días lanzará un jersey conmemorativo del aniversario, del cual ya se han filtrado algunos detalles en redes sociales que han generado gran expectativa entre la afición rojiblanca.

No obstante, uno de los temas que más ha llamado la atención es que aún no existe confirmación oficial sobre el precio de esta camiseta, la cual también marcaría la despedida de la marca alemana en esta etapa con el club. Esto se debe a que, a partir de julio, será Nike quien vista al Guadalajara, por lo que este lanzamiento representaría la última gran oportunidad de Puma para generar ingresos antes del fin de su contrato.

En este contexto, fuertes rumores apuntan a que el jersey tendría un costo cercano a los 5,000 pesos, una cifra que ha generado polémica entre los aficionados. Este precio se justificaría no solo por el valor simbólico del 120 aniversario, sino también porque se trataría de una edición limitada, ya que al estar cerca el final del contrato, Puma no habría producido un volumen alto de unidades, posicionándolo como una pieza de colección.

Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de la marca, tanto en redes sociales como algunos periodistas especializados en el entorno del club, como Omar Villarreal, han alimentado esta versión. El posible costo elevado podría convertirse en una barrera importante para una parte de la afición que esperaba poder adquirir esta edición conmemorativa.

¿Cuándo empezará a vender Nike sus jerseys y productos de Chivas?

De cara al futuro inmediato, todo indica que la relación entre Puma y Chivas concluiría en el mes de junio, aunque no existe una fecha oficial pública confirmada. Por lo tanto, a partir de julio Nike tomaría el control de la indumentaria del club, marcando el inicio de una nueva etapa que ha generado altas expectativas entre la afición, que espera una propuesta de primer nivel por parte de la marca estadounidense.