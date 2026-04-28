Chivas es el equipo más grande y el más querido de México, por lo que es un imán de patrocinadores que tratan de aprovechar las alianzas con el Rebaño, tal como lo está haciendo Puma de cara a la recta final de su contrato con la escuadra rojiblanca.

La empresa alemana confirmó a través de un video en redes sociales que sacará una nueva indumentaria para el Guadalajara en los próximos días, la cual apuntaría a ser la última en la que colaboren ambas marcas.

En horas recientes se viralizó una campaña en la que aparecen José Castillo y Diego Campillo fuera del Estadio Akron, en donde reciben una caja, en donde ambos se miran y se muestran emocionados por la indumentaria.

Dicha playera será una edición especial que se difundirá con pretexto del 120 aniversario de la fundación del Club Unión, escuadra que con el paso de los años se transformó en el Club Deportivo Guadalajara como lo conocemos actualmente.

¿Por qué no se anuncia el acuerdo con Nike?

Aunque oficialmente no se ha dado a conocer que el Guadalajara ya tenga un acuerdo con Nike, diversos reportes ya lo dan por hecho; sin embargo, no se puede hacer oficial públicamente hasta que concluya el acuerdo con Puma, el cual vence el último día del mes de junio.