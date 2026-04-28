Chivas está por iniciar su participación en la Liguilla del Clausura 2026 cuando se enfrente a Tigres en los Cuartos de Final; sin embargo, la directiva rojiblanca ya estaría analizando el armado del equipo para el próximo torneo en donde podría concretarse una incorporación importante.

Diez equipos ya fueron eliminados de la contienda por el título en este torneo, por lo que han iniciado sus periodos vacacionales, en donde algunos ya definieron sus bajas, en donde habría un elemento que es del interés de los altos mandos del Guadalajara.

Y es que el Atlético de San Luis ya habría realizado su primer depuración a la plantilla, en donde Julio César Domínguez, Kevin Ortega y Fidel Barajas son los primeros elementos descartados para el próximo semestre según confirmó la reportera Karen Peña.

La carta del extremo mexico-estadounidense sigue perteneciendo al Guadalajara, por lo que la directiva analiza su regreso al redil o si tratarán de buscarle acomodo en otro club, en donde la última palabra la tendrá Gabriel Milito.

¿Fidel Barajas costó 70 millones de pesos?

La contratación de Fidel Barajas fue obra de Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez, quienes desembolsaron cerca de 4 millones de dólares para cerrar el traspaso del juvenil procedente del Real Salt Lake, que traducido en pesos mexicanos oscila los 70 millones.

Sin embargo, no ha dado pasos firmes en su consolidación, por lo que ha sido mandado a otras instituciones a préstamo con opción a compra como DC United y Atlético de San Luis, pero ninguno ha mostrado interés por quedarse al futbolista de 20 años.

¿Cuáles fueron los números de Fidel Barajas en el Clausura 2026 con San Luis?