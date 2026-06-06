El Guadalajara cerró los últimos detalles de la negociación con Tijuana y logró incluir una condición clave para no perder definitivamente el control sobre una de sus promesas.

Chivas finalmente logró cerrar una de las operaciones más importantes de este mercado de fichajes. De acuerdo con información del periodista Rodrigo Camacho, el acuerdo con Xolos de Tijuana quedó completamente sellado: Kevin Castañeda se convertirá en nuevo jugador rojiblanco, mientras que Yael Padilla continuará su carrera en la frontera como parte de la negociación.

Durante los últimos días, ambas directivas mantenían conversaciones para terminar de resolver los detalles finales de la transferencia. Si bien la llegada de Castañeda estaba encaminada desde hace tiempo, el principal punto de discusión pasaba por el futuro de Yael Padilla y las condiciones en las que abandonaría Verde Valle.

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La buena noticia para Chivas es que logró incluir una cláusula de recompra, una condición que la directiva consideraba fundamental dentro de la negociación. De esta manera, el Guadalajara conservará la posibilidad de recuperar al atacante en el futuro si consigue explotar su potencial durante su paso por Tijuana. Aunque no trascendieron los montos exactos de dicha cláusula, era uno de los aspectos que todavía separaban a ambas instituciones.

La salida de Padilla representa el cierre de una etapa marcada por las expectativas. El atacante irrumpió en el primer equipo durante la gestión de Veljko Paunovic y rápidamente fue señalado como una de las grandes promesas de la cantera rojiblanca. Sin embargo, con el paso de los torneos perdió protagonismo y nunca logró consolidarse como una pieza habitual dentro del equipo. Incluso durante el último semestre fue superado en la consideración por otros juveniles como Santiago Sandoval.

Kevin Castañeda, el primer refuerzo del Guadalajara

Por su parte, Kevin Castañeda llega a Guadalajara después de consolidarse como una de las figuras de Xolos y uno de los futbolistas más destacados de su posición en la Liga MX. El mediocampista ofensivo era uno de los objetivos prioritarios de Gabriel Milito para reforzar el plantel de cara al Apertura 2026 y todo indica que se convertirá en el primer refuerzo oficial del Rebaño para la próxima temporada.