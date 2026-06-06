El Piojo tiene mucha más libertad posicional en el Rebaño de Milito, por lo que puede explotar mejor sus virtudes.

Roberto Alvarado volvió a ser titular en la contundente victoria de la Selección Mexicana por 5-1 sobre Serbia, en el último amistoso previo al debut en el Mundial 2026. Sin embargo, más allá del resultado, una acción puntual del atacante de Chivas generó debate entre aficionados y analistas sobre la forma en que Javier Aguirre lo utiliza dentro del combinado nacional.

A través de redes sociales comenzó a viralizarse un video en el que el Piojo abandona momentáneamente la banda derecha, conduce por el carril central y termina participando en una de las jugadas más peligrosas del encuentro. La acción provocó numerosas reacciones y dio lugar a un análisis que rápidamente ganó notoriedad entre los seguidores del Tri.

“Debieron ver la jugada completa. Alvarado vio la zona, levantó los brazos y comenzó a avanzar, de ahí siguió en conducción y dejó solo a Julián. Fue la única acción donde interiorizó y explotó eso que realiza en Chivas”, escribió un usuario, cuestionando el rol que habitualmente desempeña el futbolista bajo las órdenes del Vasco Aguirre.

La crítica se basa en una diferencia que los aficionados rojiblancos conocen bien. En Chivas, Alvarado suele actuar con mucha más libertad para moverse por el frente de ataque. Si bien muchas veces parte desde un costado, constantemente aparece por dentro para conectar líneas, asociarse con los mediocampistas y convertirse en uno de los principales generadores de juego del equipo. Su influencia va mucho más allá de los goles y las asistencias, ya que participa activamente en la construcción de las jugadas y ocupa distintos sectores del campo.

Alvarado queda atado en el extremo derecho del Tri

En la Selección Mexicana, en cambio, el panorama ha sido diferente durante gran parte del ciclo de Javier Aguirre. El Piojo suele desempeñarse muy pegado a la banda derecha, manteniendo la amplitud y cumpliendo un importante trabajo defensivo en los retrocesos. Sin embargo, esa función también lo aleja con frecuencia de las zonas donde más daño suele generar con la camiseta rojiblanca. Por ello, la acción frente a Serbia reabrió el debate sobre si México está aprovechando realmente la mejor versión de uno de los futbolistas más importantes de Chivas.