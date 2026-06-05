El atacante de Chivas se reencontró con el técnico serbio tras la goleada de México sobre Serbia y aprovechó para recordar con afecto el tiempo que compartieron en Guadalajara.

La goleada de la Selección Mexicana por 5-1 frente a Serbia dejó varias historias para contar en clave rojiblanca. Una de ellas fue el reencuentro entre Roberto Alvarado y Veljko Paunovic, entrenador que dirigió a Chivas durante una temporada y con quien el Rebaño estuvo a un paso de conquistar el Clausura 2023 de aquel año, donde cayó en la final frente a Tigres UANL.

El actual seleccionador de Serbia volvió a cruzarse con varios futbolistas que tuvo bajo su mando en Guadalajara, entre ellos el propio Piojo Alvarado, quien fue una pieza importante dentro del equipo que alcanzó la final ante Tigres. Tras el partido disputado en Toluca, el atacante rojiblanco fue consultado sobre ese reencuentro con Paunovic y no dudó en expresar el aprecio que mantiene por el estratega serbio: “No, pues para uno creo que hay un cariño con él por el tiempo que estuvimos en Chivas”, señaló Alvarado.

Además, el Piojo destacó el trabajo que realizó Paunovic durante su paso por el Guadalajara y le deseó éxito en esta nueva etapa internacional: “Para mí es un gran entrenador y poder saludarlo hoy a él y a su cuerpo técnico creo que me dio mucha alegría. Espero que le vaya bien también con su selección”, agregó el zurdo rojiblanco, quien se perfila para ser titular en el debut del Tri frente a Sudáfrica.

Más allá del reencuentro, Alvarado también valoró el presente que atraviesa la Selección Mexicana a pocos días del debut mundialista. El futbolista reconoció que existe una competencia interna muy fuerte por un lugar en el once titular, aunque destacó el ambiente que se vive dentro del grupo. “Hay una competencia muy buena, bastante sana. Todos queremos estar en ese once del inicio del Mundial, pero hay que trabajar. Al que le toque lo va a hacer de la mejor manera”, comentó.

Piojo Alvarado sueña con jugar la Final del Mundial

Finalmente, el jugador de Chivas aseguró que el equipo mantiene la ilusión de realizar una actuación histórica en la Copa del Mundo, aunque pidió ir paso a paso. “Mucha gente nos llamará locos, pero creo que todos soñamos con poder llegar a una final del mundo. Ese es el verdadero sueño, pero primero tenemos que pensar en los partidos que vienen y dar lo mejor de nosotros”, concluyó.