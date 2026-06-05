La Hormiga no ingresó ante Serbia y tampoco lo había hecho en el anterior amistoso contra Australia. ¿Tendrá minutos en la Copa del Mundo?

La Selección Mexicana cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria por 5-1 frente a Serbia, pero la noticia no fue la mejor para Armando González. El delantero de Chivas volvió a quedarse en el banco de suplentes y no sumó minutos en el último amistoso previo al debut mundialista frente a Sudáfrica, este jueves 11 de junio.

La ausencia de la Hormiga llamó la atención entre los aficionados rojiblancos, que esperaban verlo tener participación luego de no haber ingresado en el encuentro anterior frente a Australia. Sin embargo, Javier Aguirre volvió a optar por otras alternativas en el ataque y el canterano del Rebaño observó todo el partido desde el banquillo.

Raúl Jiménez arrancó una vez más como centrodelantero titular de la Selección Mexicana, mientras que Guillermo Martínez fue el elegido para ingresar durante la segunda mitad. De esta manera, la Hormiga quedó relegada en la rotación ofensiva del equipo a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, la única participación de Armando González en la preparación mundialista se produjo en el triunfo por 2-0 frente a Ghana. Aquella noche fue titular en el frente de ataque junto a Roberto Alvarado y Alexis Vega, aunque disputó solamente 45 minutos antes de ser reemplazado para el complemento.

¿Cómo les fue a los jugadores de Chivas?

Más allá de la situación de Armando González, el amistoso dejó varios aspectos positivos para los futbolistas de Chivas en la Selección Mexicana. Brian Gutiérrez fue una de las grandes figuras del encuentro y colaboró con una asistencia en la goleada, mientras que Roberto Alvarado también fue titular. Por su parte, Raúl Rangel volvió a jugar desde el inicio y apunta a ser titular en el debut. Luis Romo, en tanto, ingresó durante la segunda mitad y continúa perfilándose como una alternativa para desempeñarse en la línea defensiva del Tri durante la Copa del Mundo.