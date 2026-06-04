Con amplia representación rojiblanca, el Tri Sub-20 comienza su preparación para el Premundial de la categoría, enfrentándose a Japón.

La Selección Mexicana Sub-20 comenzará este viernes su participación en la Revelations Cup 2026, un torneo amistoso internacional que sirve como preparación para futuras competencias oficiales y que reúne a distintos seleccionados juveniles y equipos invitados. En su debut, el Tri enfrentará a Japón con amplia presencia rojiblanca en la convocatoria. ¿Juegan Hugo Camberos y Santiago Sandoval?

En total, son seis los elementos del Guadalajara que integran la convocatoria del Sub-20: Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos. El primer compromiso de los dirigidos por Alex Diego será ante Japón y más tarde tocará enfrentar a Piratas FC, equipo que debutará este Clausura 2026 en la Liga de Expansión MX.

Día, hora y dónde ver México Sub-20 vs. Japón

El Tri Sub-20 se medirá ante el combinado japonés este viernes 5 de junio, a partir de las 20:00hs en el regreso a la actividad futbolística en el Estadio Luis “Pirata” Fuente. Se espera que algunos elementos del Guadalajara como Santiago Sandoval, Hugo Camberos o Samir Inda, puedan ser de la partida en el cuadro nacional.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de TVC Deportes, señal que cuenta con los derechos de transmisión de la Revelations Cup 2026. El certamen se disputa en el renovado Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz y representa una importante prueba para la Selección Mexicana Sub-20 en su camino hacia futuras competencias oficiales. El Tri se medirá más tarde ante Piratas FC, el próximo 8 de junio.