La joya rojiblanca se prepara para los compromisos con el Tri Sub-20 en Veracruz, donde nuevamente lo compararon con su padre.

El canterano de Chivas, Santiago Sandoval, fue una de las grandes novedades de Chivas en la reciente Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, donde convirtió dos tantos ante Tigres UANL para sellar el pase a semifinales, y también le anotó a la Máquina Cementera en el juego de ida. El descanso ha sido breve para la joya rojiblanca, que se mantiene concentrado en su participación con la Selección Mexicana Sub-20, la cual competirá en el Revelations Cup 2026.

De regreso a la ciudad de Veracruz, donde se llevarán a cabo los compromisos del Tri, Sandoval se mostró feliz: “Regresar acá, inaugurar un Estadio tan bonito, tan signicativo. No soy o sea tal cual (veracruzano), estuve el primer año en mi vida, no tengo recuerdo de algo tal cual de aquí, pero siempre es bonito”.

Más tarde, al ser consultado por las similitudes futbolísticas con su padre, Santiago Sandoval dejó en claro que no tiene relación con él: “No me tocó verlo, no me tocó convivir mucho, pero pues si, por ahí también me dicen que tengo varias cositas de él, si, pero mejor todavía”, afirmó el futbolista de 18 años entre risas.

Por otro lado, Sandoval reconoce como un premio la convocatoria al Tri Sub-20: “Siempre te da alegría que te llamen a una convocatoria en Selección. Es como un reconocimiento a tu trabajo, a lo que haces. Entonces qué mejor que una Sub-20, un Premundial. Y para muchas cosas que vienen, primero Dios, que me toque”.

El Mundial y la juventud de Gilberto Mora

Sobre la participación de México en la Copa del Mundo, Santi Sandoval expresó: “Tenemos muchos beneficios, como por ejemplo la localía. Son cosas que deben aprovecharse como sea y primero Dios les vata bien, muy bien. Trae muy buen equipo, buenos jugadores, experiencia y juventud”.

Al ser consultado sobre Gilberto Mora, jugador un año más joven que él, el futbolista de Chivas fue elogioso: “Ah, es un jugadrozazo, por eso está donde está. Me da mucho gusto por él, que más jóvenes sigan yendo y sigan teniendo oportunidad. La va a romper, le va a ir bien”, aseguró.