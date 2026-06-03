El mediocampista del Guadalajara llegó al redil en enero y tendría claro cuál es el siguiente paso en su carrera como profesional.

Poco a poco la directiva de Chivas ha realizado una gestión brillante para poder construir un equipo poderoso dentro de la Liga MX, en donde una de las incorporaciones que más ha sorprendido es la de Brian Gutiérrez quien hasta se ganó un lugar en el Mundial del 2026 con la Selección Mexicana.

El mediocampista mexico-estadounidense llegó y de inmediato presumió su calidad para construir futbol ofensivo, por lo que inclusive han comenzado a surgir rumores de que podría llamar la atención en el futbol de Europa.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, destapó que en el entorno de Brian Gutiérrez le aseguran que el futbolista no desea salir del Guadalajara después de apenas seis meses como rojiblanco, ya que su sueño sería levantar el título con los tapatíos.

“He escuchado cantidad de chivahermanos que juran que Brian ya se va. El entorno de Brian Gutiérrez asegura que tiene en su cabeza quedarse a ser campeón con el Guadalajara. Llegó con ese legítimo sueño.

“Salvo que llegue extraordinariamente tentador, no está en los planes, de acuerdo a su entorno, salir de Chivas cuando apenas ha jugado seis meses“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál sería la postura del entorno de Armando González?

“En cuanto a la Hormiga, dicen: ‘vamos a esperar’. Es decir, están abiertos a la posibilidad de negociar”, concluyó el comunicador, confirmando que después del Mundial podrían analizar ofertas para salir rumbo al balompié del Viejo Continente.