El exentrenador del Guadalajara destapó que ha deseado contar con el mediocampista del Rebaño, por lo que trató de llevarlo en 2023 y recientemente a España.

Veljko Paunovic regresó a México; sin embargo, lo hizo como el director técnico de la Selección de Serbia que enfrentará al Tricolor en el último amistoso rumbo al Mundial 2026; sin embargo, se dio el tiempo para hablar de Chivas y de un viejo conocido suyo: Brian Gutiérrez.

El timonel europeo y el mediocampista del Guadalajara coincidieron en el Chicago Fire, cuando el futbolista estaba terminando su proceso formativo, aunque sus cualidades habrían maravillado al timonel que habría intentado ficharlo para el Rebaño y posteriormente, para el Oviedo de España.

Paunovic se deshizo en elogios por el crecimiento que ha mostrado Brian Gutiérrez y reveló que conversó con su representante para poder contratarlo como refuerzo, aunque nunca se concretó.

“Estaba en nuestro sistema cuando estábamos en Chicago Fire y fue un jugador que entrenó muy joven en el primer equipo en alguna ocasión. Tengo que decirlo, estuve en dos ocasiones hablando con su representante, cerca de contratarlo en Chivas y recientemente en el Real Oviedo en el verano pasado.

“Lo conozco muy bien, es un jugador que me alegra mucho que haya cumplido los procesos que tuvo que hacer, primero con Chicago y luego venir aquí y jugar con la Selección”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Cómo le fue a Veljko Paunovic en Chivas?

El entrenador serbio dejó una grata impresión entre los aficionados de Chivas desde que llegó como timonel al banquillo para el Clausura 2023, en donde llevó al Guadalajara a la Final de la Liga MX, la cual perdió sorpresivamente contra Tigres pese a ir ganando por dos goles de diferencia.

El saldo total de Paunovic en el Rebaño Sagrado fue de 43 partidos dirigidos, registrando 21 victorias, 7 empates y 15 derrotas, por lo que la directiva intentó renovarle, pero él decidió abandonar el proyecto por diferencias con algunos jugadores.