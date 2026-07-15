El exjugador del Guadalajara ha decidido continuar ligado al mundo del balompié y lo hará picando piedra en la Liga TDP mexicana.

Chivas ha tenido en sus filas a innumerables futbolistas con una calidad gigantesca, por lo que al término de sus carreras como futbolistas tratan de mantenerse ligados al mundo del balompié en una nueva faceta como entrenadores, en donde Omar Arellano Riverón estaría haciendo sus pininos en la dirección técnica.

La Pina fue anunciado como nuevo entrenador del Cafessa, equipo que participa en la Liga TDP, es decir, la Tercera División de México, y que se especializa en trabajos con juveniles, en donde el exjugador del Guadalajara estaría teniendo su primera aventura profesional en los banquillos.

Es por eso que desde que estaba en la recta final de su carrera en los empastados, Omar Arellano empezó su preparación para convertirse en director técnico, por lo que cuando anunció su retiro a principios del 2025, ya estaba terminando el curso para poder ser entrenador.

Hay que recordar que su padre, Omar Arellano Nuño, también es entrenador y actualmente se encontraría dirigiendo al Marquense de Guatemala, por lo que proviene de una familia ligada eternamente al mundo del futbol.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de la Pina Arellano con Chivas?

Es por eso que tras la salida de Omar Bravo rumbo al Deportivo la Coruña en el 2008, la Pina asumió el rol de delantero rojiblanco, en donde se fue ganando el cariño de la afición actuaciones memorables, siendo parte del Rebaño que consiguió triunfos legendarios.

Aunque no tuvo la oportunidad de quedar campeón con el Guadalajara, el extremo mexicano vivió momentos importantes con el jersey rojiblanco como encabezar la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana 2008, el golazo contra el Atlético Paranaense, algunos goles en Clásicos Nacionales y hasta ser pieza clave para golear al Barcelona 4-1 en el 2011.

¿En cuáles clubes jugó Omar Arellano?

La Pina tuvo una trayectoria muy amplia pese a que fue blanco de constantes lesiones; sin embargo, militó en clubes de renombre como Chivas, Monterrey, Toluca y Pachuca, además de tener experiencia en el extranjero con el Herediano de Costa Rica o el Ontiyent FC de la Segunda División de España.