El delantero portugués que se ha convertido en el nuevo ídolo escarlata por su alta cuota goleadora, estaría prácticamente descartado contra el Rebaño.

El Apertura 2026 está por arrancar y Chivas ya tendrá su primera prueba de fuego cuando se tenga que enfrentar al Toluca de Antonio Mohamed en la jornada 1 de la Liga MX, en donde la escuadra de los Diablos Rojos no contaría con la presencia de su delantero estelar, Paulinho.

Diversos reportes desde la capital del Estado de México, reportan que durante la semana el delantero portugués habría registrado una dolencia muscular, por lo que se le realizaron algunos estudios, en donde se diagnosticó que tendría un desgarre de primer grado, por lo que tardaría entre 1 a 3 semanas en recuperarse.

Esta sería una baja que le beneficia al Guadalajara debido a que los escarlatas no tendrían a su mejor delantero; sin embargo, sería un error caer en excesos de confianza debido a que la plantilla mexiquense es una de las más poderosas y bastas de todo el futbol mexicano.

¿Quiénes serían las bajas de Chivas para enfrentar al Toluca?

La realidad es que dentro del Guadalajara todavía es una incógnita el saber cuáles jugadores estarán disponibles para enfrentar a los Diablos Rojos; sin embargo, hasta este momento es un hecho que Efraín Álvarez, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda están descartados, el primero porque sigue en readaptación tras la cirugía a la que fue sometido y los otros tres por su llamado al Mundial Sub 20.

Las dudas de Gabriel Milito radican en los seleccionados que participaron en el Mundial 2026 con México, ya que algunos se encuentran entre algodones para determinar si están en condiciones de jugar en la jornada 1 o si les dan descanso, aunque se rumora que el Tala Rangel y la Hormiga González podrían ir de arranque.

¿Cuándo se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México.