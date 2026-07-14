En el Guadalajara ya habrían evaluado a los cinco mundialistas, en donde solamente dos tendrían probabilidades de jugar en el primer partido de la Liga MX.

Gabriel Milito ha recuperado a sus cinco futbolistas que participaron en la Copa del Mundo 2026, por lo que una de las incógnitas más grandes de la afición es si podrán tener participación el próximo fin de semana cuando se enfrenten al Toluca en la jornada 1.

La realidad es que después de casi dos meses de trabajo con el Tricolor, el cuerpo técnico recibió a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, en donde fueron evaluados físicamente, la prioridad sería aguardarlos para reducir el riesgo de alguna lesión según reveló el comunicador, César Huerta.

“Anímicamente están enteros. Vienen con muy buen ánimo los cinco (…) Aparentemente, vienen en buenas condiciones físicas, pero el trabajo con Selección no es ni remotamente igual de fuerte que se hace con un club, de modo que en esa parte vienen un poquito abajo tras los primeros reportes de estos cinco seleccionados mundialistas.

“Lo que me han dicho: Gabriel Milito es de cuidar a la gente. No es de arriesgar y aventarlos como sucedió con Luis Romo (contra Toluca en el Clausura 2026) y me repitieron: ‘es un error que no se va a repetir’ (…) Los van a cuidar. Si alguno pudiera vivir un riesgo, entonces no los van a arriesgar“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Tala Rangel y Hormiga González tienen posibilidades de jugar el Chivas vs. Toluca?

“Hay dos casos que resultan distintos. Uno es el del Tala Rangel, que al ser portero, la preparación física no le toma tanto tiempo y estaría en disposición de jugar (…) El Tala sí es uno de los futbolistas que tiene posibilidades de jugar el próximo sábado. No es un hecho.

“Un caso muy especial es el de Armando González. Apenas jugó 15 minutitos en el Mundial (…) Al no traer tanta carga física en las piernas, se siente con hambre. El que trae todo acumulado y quiere sacarlo. Hormiga quiere jugar el sábado. Llegando, avisó: ‘quiero jugar’“, explicó el comunicador.

¿Cuándo se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México.