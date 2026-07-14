Chivas Femenil comenzó con su trabajo de pretemporada para el Apertura 2026. Antonio Contreras cuenta con 2 refuerzos para el siguiente torneo.

Ayer por la tarde Chivas Femenil comenzó con las pruebas médicas y físicas para el Apertura 2026 con Antonio Contreras en la dirección técnica. En medio de las pruebas médicas y físicas, el Rebaño Sagrado confirmó la llegada de dos refuerzos para el siguiente torneo: Heidi González y Natalia Maudelón.

A lo largo de los últimos meses se ha hablado mucho sobre el conjunto femenil debido a que no se consiguen resultados, no se juega bien y cada vez hay una diferencia más amplia con rivales como América, Tigres UANL, Rayadas de Monterrey y Pachuca. A su vez, rivales como Toluca y Pumas igualan las condiciones en partidos que antes eran ganables.

De cara al Apertura 2026, Chivas Femenil comenzó con sus trabajos de pretemporada. Tras conocerse varias bajas para el siguiente torneo, la directiva confirmó la llegada de dos jugadoras: Heidi González y Natalia Maudelón.

Antonio Contreras recibe dos refuerzos de fuste. (Foto: IMAGO7)

González es una portera de 25 años que se formó en América y llega proveniente de Pumas UNAM. Por su parte, Maudelón es una mediocampista creativa de 24 años que llega con pasado americanista y que viene de vestir la playera de Pachuca.

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Chivas Femenil molestos con Adriana Iturbide

En las últimas horas, Adriana Iturbide volvió a ser noticia debido a que señaló que Antonio Contreras no le tiene confianza. “No sé si limitar así como tal, pero creo que no me tuvo la confianza que yo hubiera querido que me tuviera. Trataba de demostrarle que me tuviera más confianza y que me diera más oportunidad, pero por algún motivo él tomaba las decisiones que él tomaba“, declaró Boyi.

Rebaño Pasión pudo acercarse a fuentes cercanas a Chivas Femenil que confirmaron que la declaración de la atacante cayó mal. “Sí, se lo tomaron a mal”, respondieron. A su vez, destaparon que al español le molesta que le digan verdades.