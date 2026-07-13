La polémica llegó a Chivas Femenil luego de las declaraciones que Adriana “Boyi” Iturbide realizó durante su participación en el programa de YouTube Pinky Promise. De acuerdo con una fuente cercana a Rebaño Pasión, sus comentarios sobre Antonio Contreras no fueron bien recibidos dentro de Verde Valle. Y es que en dicho espacio la histórica atacante del Club Deportivo Guadalajara fue cuestionada sobre si el entrenador español había influido de manera negativa en su desempeño dentro del equipo.

“No sé si limitar así como tal, pero creo que no me tuvo la confianza que yo hubiera querido que me tuviera. Trataba de demostrarle que me tuviera más confianza y que me diera más oportunidad, pero por algún motivo él tomaba las decisiones que él tomaba“.

Tras conocer las declaraciones de “Boyi”, nos acercamos a una fuente cercana a Chivas Femenil para conocer la postura dentro de la institución. La respuesta fue clara: “sí se lo tomaron a mal”, aunque también explicó que existe un motivo detrás de esta molestia. Según la fuente consultada, el origen de la reacción estaría en que a Antonio Contreras “le molesta que le digan sus verdades”.

Durante el Torneo Clausura 2026, Adriana Iturbide tuvo una participación limitada al sumar apenas 271 minutos dentro del terreno de juego; sin embargo, logró mantener números positivos, pues registró cinco goles en el certamen, destacando la anotación que consiguió en la Jornada 4, misma que le permitió convertirse en la tercera máxima goleadora en la historia del Club Deportivo Guadalajara Femenil.

Las palabras de “Boyi” Iturbide en Pinky Promise se entienden cuando revisas los números que tuvo el semestre pasado, pero siempre mostró profesionalismo y como muestra las declaraciones que hizo tras el Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026 frente a América Femenil, donde expresó públicamente que conoce su papel dentro del equipo: “Me queda muy claro el rol que estoy tomando, lo estoy abrazando y trato de dar lo mejor de mí”.

¿Cuántos años de contrato tiene Adriana “Boyi” Iturbide en Chivas Femenil?

Adriana “Boyi” Iturbide renovó su vínculo con Chivas Femenil hasta diciembre de 2027, una decisión que refleja la confianza de la institución. Y es que desde su llegada al Rebaño Sagrado, la atacante se ha convertido en una de las futbolistas más representativas , dejando una huella importante tanto por sus goles como por su trayectoria.