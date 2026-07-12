Tras semanas de incertidumbre por la falta de novedades, el Guadalajara finalmente anunció cuándo comenzarán los trabajos y los amistosos de preparación rumbo al próximo torneo.

Después de varias semanas marcadas por la incertidumbre, Chivas Femenil finalmente confirmó cómo será su preparación para el Apertura 2026. La noticia era especialmente esperada por la afición rojiblanca, que hasta ahora había visto más movimientos de salida que de llegada en el mercado de fichajes y todavía no tenía demasiadas certezas sobre el trabajo del equipo de Antonio Contreras de cara al nuevo semestre.

El club informó que las futbolistas reportarán entre el 13 y el 15 de julio para realizar las tradicionales pruebas médicas y físicas, el primer paso antes de iniciar formalmente la pretemporada. La intención es evaluar el estado de cada jugadora tras el periodo de descanso y comenzar a construir la base física para afrontar el campeonato.

(Captura Chivas)

Posteriormente, el plantel viajará a Querétaro para llevar a cabo la parte más intensa de su preparación. Chivas trabajará del 16 al 25 de julio en las instalaciones del Club La Loma, donde realizará sesiones de entrenamiento enfocadas en la puesta a punto física y futbolística del equipo.

Además, el Rebaño ya tiene confirmados sus primeros compromisos de preparación. Durante su estancia en Querétaro se medirá ante León el 21 de julio y posteriormente enfrentará a Necaxa el día 25, dos encuentros que servirán para que el cuerpo técnico comience a probar variantes antes del arranque oficial del torneo.

Chivas Femenil no ha anunciado refuerzos

La confirmación de la pretemporada llega en un momento importante para el entorno rojiblanco. En las últimas semanas, las principales noticias alrededor de Chivas Femenil habían estado relacionadas con bajas en la plantilla, mientras que todavía no se han anunciado incorporaciones. Ahora, con una hoja de ruta definida y amistosos programados, el equipo comienza finalmente a enfocarse en lo deportivo mientras espera más novedades rumbo al Apertura 2026.

Futbolistas como Kinberly Guzmán, Casandra Montero, Celeste Espino, Joselyn de la Rosa, Isabela Esquivias, Amalia López, Ivonne González y Yamile Franco no continuarán como rojiblancas de cara al Apertura 2026.