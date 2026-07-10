La incertidumbre sigue rodeando a Chivas Femenil. A pocas semanas de que arranque el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, el Guadalajara todavía no ha iniciado oficialmente su pretemporada, una situación que ha generado preocupación entre la afición rojiblanca, que sigue sin conocer cómo se prepara el equipo de cara a un torneo que comenzará en muy poco tiempo.

A pesar de ello, hay futbolistas que están dejando claro su compromiso con el club. Una de ellas es Jasmine Casárez, quien recientemente compartió en sus redes sociales parte del trabajo físico y futbolístico que realiza para llegar en la mejor forma posible al próximo campeonato. Eso sí, se trata de una preparación por iniciativa propia y no como parte de los entrenamientos oficiales del Guadalajara, lo que ha sido ampliamente reconocido por la afición.

La delantera rojiblanca trabaja actualmente bajo las órdenes de Baldemar Pineda, entrenador de futbol profesional que también colabora con jugadores como Daniel Aguirre, Julián Araujo y Kiana Palacios. Esto demuestra que Jasmine quiere mantenerse al máximo nivel físico y futbolístico mientras se define la situación del equipo, con el objetivo de llegar lista cuando finalmente arranque la preparación oficial del Apertura 2026, además de seguir alzando la mano en Selección Nacional.

Los números respaldan plenamente ese compromiso. Durante la fase regular del torneo anterior, Jasmine Casárez fue una de las piezas más importantes del ataque rojiblanco al disputar 14 partidos, 13 de ellos como titular, acumulando 1,109 minutos y participando directamente en 10 anotaciones, gracias a sus cinco goles y cinco asistencias. Un rendimiento que la convirtió en una de las futbolistas más determinantes de Chivas Femenil.

Por ahora, todavía no está claro qué ocurre al interior del Guadalajara Femenil ni cómo afrontará el Apertura 2026. Sin embargo, para la afición existe un motivo para el optimismo al comprobar que futbolistas como Jasmine Casárez mantienen una actitud totalmente profesional, entrenando por su cuenta para llegar en el mejor estado posible, pese a que el equipo aún no vive una pretemporada en condiciones por la incertidumbre que rodea al proyecto.

La Liga MX Femenil está a unas semanas de empezar y varios equipos ya están entrenando

El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comenzará el próximo 31 de julio, por lo que el tiempo para preparar el torneo empieza a agotarse. Será un semestre de enorme importancia para Chivas, no solo porque buscará volver a pelear por el campeonato bajo el nuevo formato de competencia, sino también porque en noviembre varias de sus futbolistas podrían disputar con la Selección Mexicana los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W 2026 frente a Haití, partido de suma importancia porque ganarlo significaría obtener el boleto rumbo al Mundial de Brasil 2027.