Este domingo, el Club Deportivo Guadalajara Femenil empató 2-2 con Tigres encalidad de visitante por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026, con goles de Jasmine Casarez y Alicia Cervantes.

Fue al minuto 11 cuando Chivas Femenil abrió el marcador por conducto de Jasmine Casares tras una gran jugada individual de Damaris Godínez por el sector derecho.

Mientras tanto, Alicia Cervantes fue la encargada de extener la ventaja cerca del final de la primera parte del partido disputado en el Estadio Universario, con un potente disparo con la pierna derecha desde fuera del área.

No obstante, al minuto 58, el conjunto perteneciente a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recortó distancia gracias a Diana Ordoñez y ya en la parte final del cotejo, María Sánchez aprovechó la salida de Blanca Félix para poner el 2-2 definitivo.

¿En qué lugar se ubica Adrina Iturbide y Jasmine Casarez en la tabla de goleo del Clausura 2026?

Tanto Adrina Iturbide y Jasmine Casarez siguen lejos de los primeros lugares de la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con cinco tantos cada uno, ubicándose en el lugar 20 y 21, respectivamente, mientras que Eugenie Anne Claudine Le Sommer es la que comanda la tabla con 17 dianas.