En Nuevo León Chivas empató 2-2 ante Tigres por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Jazmín Casárez y Alicia Cervantes anotaron los goles de un empate con sabor a poco.

El equipo de Antonio Contreras llegaba con una victoria ajustada ante Mazatlán, uno de los equipos más débiles del torneo. Por esta razón el Guadalajara tenía que sumar para que los puestos más altos no se alejaran.

En el primer tiempo el Guadalajara sorprendía debido a que Jazmín Casárez desviaba un tiro de Damaris Godínez para poner el 1-0. Sobre el final de los primeros 45 minutos apareció Alicia Cervantes con un golazo desde fuera del área.

Chivas Femenil superó a Tigres. (Foto: IMAGO7)

En la segunda mitad Tigres reaccionó rápidamente para anotar el descuento de la mano de Diana Ordóñez tras una mala salida de Blanca Félix. A pesar de los intentos de mantener la diferencia en el final apareció María Sánchez tras un nuevo error de la portera rojiblanca.

De esta manera, Chivas Femenil se ubica en la quinta posición con 32 puntos, mientras que Tigres son terceras con 34. El próximo partido del Guadalajara será el 20 de abril cuando enfrente a FC Juárez por el pendiente de la jornada 11 del Clausura 2026.

Tigres se encontró con el empate sobre el final del partido

Descontó Tigres en el inicio del segundo tiempo

¡GOLAZO DE LICHA CERVANTES!

Licha Cervantes apareció para ampliar la diferencia ante Tigres en Nuevo León.

Golazo de Jazmín Casarez

Enorme jugada de Damaris Godínez que disparó a portería, pero Jazmín Casárez la desvió para el 1-0 del Guadalajara.

Alineación de Chivas Femenil

Así fue la entrada de calor de Chivas Femenil