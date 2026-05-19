La directiva del Guadalajara dejó un claro mensaje que apunta a que redoblará esfuerzos dentro del conjunto tapatío.

El orgullo de Chivas Femenil está herido debido a que el Clausura 2026 significó otro intento fallido por conseguir el título de Liga MX, aunado a que el máximo rival, el América, se proclamó campeón del Circuito Rosa tras derrotar a Rayadas en la Final del torneo.

Sin embargo, en el Guadalajara no hay tiempo que perder y la Directora Deportiva del Rebaño, Nelly Simón, reapareció en redes sociales con un breve mensaje, en el que se deposita la confianza de millones de seguidores rojiblancos.

“Hoy más que nunca…”, escribió la directiva del Guadalajara en redes sociales, un mensaje lleno de incógnita, en donde algunos aficionados pusieron su esperanza en que redoblará esfuerzos para potenciar al Rebaño.

Hay que recordar que el Guadalajara es una fábrica de humo debido a los constantes rumores que están surgiendo dentro de la escuadra tapatía del Circuito Rosa, en donde muchas jugadoras han puesto en entredicho su continuidad en el plantel tapatío.

Por si fuera poco, el club no ha dado a conocer información sobre el futuro de Antonio Contreras como entrenador del chiverío femenil, ya que ha sido blanco de críticas por parte de miles de aficionados por el mal rendimiento del equipo en años recientes.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.