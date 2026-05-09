La 'Dama de los moños' apareció en sus redes sociales y compartió unas fotos con una frase que despertó la incertidumbre en el Guadalajara.

Chivas Femenil se mantiene como una fuente de rumores sobre la continuidad de diversas futbolistas en la institución rojiblanca; sin embargo, en esta ocasión las especulaciones surgieron directamente por el posteo de Damaris Godínez.

En semanas recientes se ha especulado sobre la posibilidad de que Carolina Jaramillo y Daniela Delgado pudieran abandonar el redil, en donde la primero dejó entrever que su continuidad no está asegurada, mientras que la segunda confirmó que sigue como rojiblanca.

Sin embargo, este sábado volvió a surgir la polémica cuando la defensora Damaris Godínez apareció en sus redes sociales y compartió unas fotografías con el jersey del Guadalajara y con la leyenda: “Gracias por todo”, mensaje que fue interpretado como despedida por algunos aficionados.

“Solo tengo palabras de agradecimiento, chivahermanos. Gracias por todo”, fue lo que compartió la defensa en su cuenta de Instagram, en donde algunos aficionados comenzaron a cuestionarle si se iba a marchar del redil.

Damaris Godínez inició su carrera en el Clausura 2018 con el Club León, posteriormente pasó por el Puebla durante el Clausura 2019 y firmó con el Guadalajara para el Apertura 2019, fecha desde la cual ha estado envuelta en el jersey rojiblanco y donde ha conquistado un título de Liga MX y un Campeón de Campeonas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Damaris Godínez con Chivas Femenil?

La realidad es que dentro del Guadalajara han adoptado por una postura de silencio en diversos temas que conciernen a las jugadoras y sus contratos con la institución, en donde existen versiones extraoficiales que aseguran que la defensora tiene contrato hasta el 2027.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.