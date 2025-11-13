Chivas Femenil se prepara para jugar ante América en la ida de la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2025. En medio de este contexto, dan a conocer que el Guadalajara ya tiene en carpeta a Alexandra Godínez, exjugadora de América, con actualidad en Pachuca y hermana de Damaris.

Al igual que en la rama varonil, Nelly Simón y el cuerpo técnico rojiblanco ya llevan adelante la lista de jugadoras que se irán y llegarán en el 2026. Para el actual torneo llegaron futbolistas experimentadas como Natalia Villarreal, pero hubo una sangría enorme de jugadoras que no tenía lugar o que tan solo fueron fichadas por seis meses.

Actualmente, Chivas Femenil se encuentra concentrada en lo que va a suceder en la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2025. Las rojiblancas enfrentarán a América en el Estadio Akron.

En medio de este contexto dan a conocer que el Guadalajara tiene en carpeta a Alexandra Godínez, hermana de Damaris. La futbolista surgida en Puebla y con pasado en Pachuca, saldría de Pachuca en el mercado de invierno. “Alexandra Godínez sería baja de Pachuca Femenil. Como se menciona, está la opción de que vaya a Chivas o Toluca. Aunque el equipo rojiblanco la quiere SI o SI”, reveló Bruno Hernández en X sobre la actual lateral derecha de las Tuzas.

¿Cuándo jugó Alexandra Godínez en América?

Como decíamos, la actual defensora de Pachuca se formó en Puebla y en 2021 fue transferida a América, club en el que jugó durante dos años. Al equipo de Hidalgo llegó en el 2023 y logró consagrarse en el Clausura 2025 y en el Campeón de Campeones 2024-2025.

¿A qué hora se juega Chivas Femenil vs. América?

Chivas Femenil enfrenta a América este jueves 13 de noviembre en el Estadio Akron desde las 20:00 del Centro de México. El Clásico Nacional se podrá ver en Amazon Prime y TUBI en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.