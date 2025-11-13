Chivas Femenil enfrenta está noche a Américapor la ida de la Liguilla del Apertura 2025 en el Estadio Akron. De cara al duelo de esta noche repasamos qué sucede con el Guadalajara si esta noche gana, empata o pierde ante las azulcremas.
Las dirigidas por Antonio Contreras llegan con un andar irregular debido a que en los primeros 17 partidos dejo ir puntos importantes ante Santos Laguna, Cruz Azul y Puebla. A su vez, frente a Toluca tuvo que batallar más de la cuenta debido a que igualó y en la vuelta se impuso con un doblete de Alicia Cervantes.
Es noche Chivas enfrenta a una América que va a ir en busca de la victoria tras haber dejado escapar el Clásico Nacional en septiembre. Las azulcremas vienen de superar a Rayadas de Monterrey por 6-1 en el global.
¿Qué pasa si Chivas pierde, gana o empata ante América?
- Si Chivas vence a América: si el Guadalajara vence a las Águilas en la vuelta clasificará si gana o empata con cualquier marcador. Solo puede clasificar perdiendo si está noche gana por más de dos goles y en Ciudad México por uno.
- Si Chivas empata con América: si el Guadalajara empata por cualquier tipo de resultada ante las Águilas en la vuelta necesita ganar por cualquier tipo de resultado porque un empate en el global clasifica a las azulcremas por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones.
- Si Chivas pierde con América: si el Guadalajara cae ante las Águilas por cualquier tipo de resultado en la vuelta debe ganar por un resultado que los deje arriba en el marcador global. No hay que olvidarse que a igualad en el global la clasificación será para América.