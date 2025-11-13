Chivas Femenil enfrenta está noche a Américapor la ida de la Liguilla del Apertura 2025 en el Estadio Akron. De cara al duelo de esta noche repasamos qué sucede con el Guadalajara si esta noche gana, empata o pierde ante las azulcremas.

Las dirigidas por Antonio Contreras llegan con un andar irregular debido a que en los primeros 17 partidos dejo ir puntos importantes ante Santos Laguna, Cruz Azul y Puebla. A su vez, frente a Toluca tuvo que batallar más de la cuenta debido a que igualó y en la vuelta se impuso con un doblete de Alicia Cervantes.

Es noche Chivas enfrenta a una América que va a ir en busca de la victoria tras haber dejado escapar el Clásico Nacional en septiembre. Las azulcremas vienen de superar a Rayadas de Monterrey por 6-1 en el global.

Alicia Cervantes será clave ante América. (Foto: IMAGO7)

¿Qué pasa si Chivas pierde, gana o empata ante América?