Chivas Femenil abre esta noche las semifinales del Apertura 2025, recibiendo al América en el Estadio Akron en una nueva edición del Clásico Nacional en Liguilla. El equipo dirigido por Antonio Contreras buscará aprovechar su condición de local para dar el primer paso hacia la final, en una serie que promete máxima intensidad y emoción.

El Rebaño Sagrado llega fortalecido tras eliminar con autoridad a Toluca, con Alicia Cervantes como figura al firmar un doblete en la vuelta. Con el impulso de su afición y un equipo competitivo, Chivas intentará repetir la fórmula que lo llevó hasta esta instancia. A continuación te presentamos las alineaciones de ambos equipos.

Alineación de Chivas Femenil vs. América

Celeste Espino

Diana Rodríguez

Damaris Godínez

Kinberly Guzmán

Casandra Montero

Carolina Jaramillo

Yamile Franco

Joselyn de la Rosa

Dana Valenzuela

Alicia Cervantes

Viridiana Salazar

DT: Antonio Contreras

Alineación de América vs. Chivas