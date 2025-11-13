Chivas Femenil abre esta noche las semifinales del Apertura 2025, recibiendo al América en el Estadio Akron en una nueva edición del Clásico Nacional en Liguilla. El equipo dirigido por Antonio Contreras buscará aprovechar su condición de local para dar el primer paso hacia la final, en una serie que promete máxima intensidad y emoción.
El Rebaño Sagrado llega fortalecido tras eliminar con autoridad a Toluca, con Alicia Cervantes como figura al firmar un doblete en la vuelta. Con el impulso de su afición y un equipo competitivo, Chivas intentará repetir la fórmula que lo llevó hasta esta instancia. A continuación te presentamos las alineaciones de ambos equipos.
Alineación de Chivas Femenil vs. América
- Celeste Espino
- Diana Rodríguez
- Damaris Godínez
- Kinberly Guzmán
- Casandra Montero
- Carolina Jaramillo
- Yamile Franco
- Joselyn de la Rosa
- Dana Valenzuela
- Alicia Cervantes
- Viridiana Salazar
- DT: Antonio Contreras
Alineación de América vs. Chivas
- Sandra Paños
- Jana Gutiérrez
- Kimberly Rodríguez
- Annie Karich
- Nicolette Hernández
- Monse Saldívar
- Irene Guerrero
- Nancy Antonio
- Scarlett Camberos
- Sarah Luebbert
- Kiana Palacios
- DT: Ángel Villacampa