La eliminación de Chivas Femenil en el Apertura 2025 ante América, su gran rival, volvió a generar incertidumbre en el proyecto deportivo del conjunto rojiblanco. Aunque el equipo fue competitivo a lo largo del torneo, otra vez volvió a quedarse corto en los momentos decisivos ante los principales candidatos a quedarse con el título. La caída en semifinales profundizó el malestar entre la afición y generó posibles despidos.

En primera instancia, el nombre más apuntado fue el de Antonio Contreras. El entrenador español acumuló buenas actuaciones en fase regular, pero no logró llevar a Chivas al siguiente nivel en las series finales, especialmente ante el América. Días atrás, el periodista Bruno Hernández reportó que el técnico tendría “las horas contadas” en el banquillo, lo que generó una oleada de comentarios positivos entre los seguidores rojiblancos que ven necesaria una renovación en el timón.

Reportan que Nelly Simón también podría abandonar su cargo en Chivas Femenil (Captura)

Sin embargo, la situación va más allá del cuerpo técnico. En las últimas horas surgió un nuevo reporte que señala que Nelly Simón, directora deportiva de Chivas Femenil, también podría abandonar su cargo. Los reporteros Bruno Hernández y Sergio Sánchez, especializados en la cobertura del Femenil, informaron que la directiva analiza seriamente su continuidad después de múltiples torneos en los que el equipo quedó eliminado frente al América, incluidas las cinco Liguillas más recientes.

La posible salida de Nelly Simón no sorprende a una parte de la afición que la ha señalado como corresponsable del estancamiento del proyecto. De los 13 torneos que ha gestionado, nueve terminaron en eliminación ante el acérrimo rival, un dato que ha sido muy mencionado en redes sociales tras la más reciente derrota. Incluso, ya se habla de una candidata para asumir su puesto, aunque su nombre todavía no ha trascendido públicamente.

Horas claves para Chivas Femenil

Por ahora, no hay un comunicado oficial por parte del club, pero todo indica que Chivas Femenil atraviesa un momento de definiciones. La eliminación dejó una huella profunda y podría desencadenar una reestructura importante tanto en el banquillo como en la dirección deportiva. Las próximas horas serán clave para conocer si el equipo apostará por un cambio radical o si intentará ajustar el proyecto actual.