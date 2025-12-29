Chivas Femenil se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y ya tiene todo listo para su debut en la Jornada 1. Luego de una pretemporada con partidos amistosos que sirvieron para ajustar detalles, el Rebaño iniciará su camino en el nuevo torneo ante Atlético San Luis, por lo que repasamos cómo, cuándo, dónde y a qué hora ver el primer partido del certamen.

El Guadalajara Femenil llega a este compromiso tras una preparación exigente, en la que disputó encuentros de carácter amistoso ante rivales de la liga. En uno de ellos, venció a Atlas en el Clásico Tapatío de pretemporada, mientras que en su último ensayo cayó por 3-2 ante León, duelo que permitió al cuerpo técnico sacar conclusiones de cara al inicio del campeonato.

Con la mira puesta en mejorar lo realizado en el torneo anterior, el equipo rojiblanco buscará arrancar el Clausura 2026 con un triunfo que le permita marcar el rumbo desde la primera fecha. El debut ante San Luis será clave para comenzar a sumar y ganar confianza en este nuevo semestre.

¿Cuándo y dónde se juega Chivas Femenil vs Atlético San Luis por la Jornada 1 del Clausura 2026?

El partido entre Chivas Femenil y Atlético San Luis se disputará el domingo 4 de enero en el Estadio AKRON, en lo que será el encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Chivas Femenil vs Atlético San Luis?

Una de las principales dudas de la afición es dónde seguir el debut del Rebaño en el torneo. El encuentro podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Amazon Prime, mientras que en Rebaño Pasión te llevaremos la cobertura minuto a minuto, con todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha.