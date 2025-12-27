Chivas Femenil hizo oficial la contratación de Cristina Ferral de cara al Torneo Clausura 2026, quien llega procedente de Tigres Femenilpara reforzar la central de Antonio Contreras con la finalidad de contar con un plantel competitivo para pelear por el título.

La defensora cuenta con 32 años de edad y su palmarés en el futbol mexicano es uno de los más envidiable ya que ha ganado seis títulos de Liga MX, todos visitando la camiseta del conjunto perteneciente a San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

En ese sentido, Cristina Ferral dio sus primeras palabras como futbolista del Club Deportivo Guadalajara por medio de un video que compartió la institución en sus diferentes plataformas.

“Hola Chivahermanos ya estoy aquí en Guadalajara. Estoy muy contenta de poder jugar con el equipo más mexicano y espero conocerlos pronto, saludos”.

Cabe mencionar que la zaguera cuenta además con una amplia experiencia a nivel colegial y profesional, ya que jugó y estudió en la Universidad del Sur de Florida para después vestir los colores del Olimpique de Marsella.

Estadísticas de Cristina Ferral en la Liga MX Femenil

⁠ ⁠Juegos jugados: 287 partidos jugados

•⁠ ⁠Minutos jugados: 23,508 minutos disputados

•⁠ ⁠Goles: 6

•⁠ ⁠11 asistencias