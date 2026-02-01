Chivas Femenil consiguió una valiosa victoria ante León Femenil en la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026; no obstante, más allá del triunfo, Cristina Ferral mostró una postura autocrítica sobre el funcionamiento defensivo del equipo.

Tras el encuentro, la exjugadora de Tigres compartió su sentir sobre el gol recibido, una situación que le generó molestia debido al buen desempeño defensivo que el Rebaño Sagrado había mostrado en jornadas anteriores, donde apenas habían permitido una anotación.

“Me da coraje, la verdad me da coraje porque, pues, uno como defensa nunca le gusta recibir gol“, expresó la futbolista de 32 años de edad para Chivas TV.

Cristina Ferral también señaló que estos errores son parte del proceso y que el grupo tiene claro que son aspectos mejorables: “Han sido errores que hemos cometido; creo que son mejorables y siempre estamos con el objetivo de seguir avanzando”, comentó.

“Triste de que hayamos recibido gol en contra, pero bueno, siempre con esa mentalidad y objetividad de saber por qué se recibió y que no vuelva a pasar”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara Femenil regresará a la actividad el jueves 5 de febrero para enfrentar al Necaxa Femenil dentro de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 en la cancha del Estadio Victoria, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.