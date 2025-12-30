Nelly Simón está trabajando con intensidad para construir un equipo poderoso que compita de tú a tú contra todos los clubes de la Liga MX; sin embargo, con la contratación de estos refuerzos de renombre surge un nuevo problema que confirmaría el cambio de proyecto al frente de Chivas Femenil.

El Guadalajara ha sacudido el mercado de fichajes con las contrataciones de Cristina Ferral, Mayra Pelayo, Jasmine Casarez y Eva González, dándole un poderoso salto de calidad a la plantilla rojiblanca, por lo que la ilusión está reapareciendo en millones de aficionados.

Sin embargo, estas adiciones podrían traer consigo una nueva complicación para toda la institución en el próximo Clausura 2026 y se trataría de la falta de espacios para las jugadoras de fuerzas básicas, las cuales seguirían tapadas por las jugadoras de experiencia en el plantel tapatío.

Hay que recordar que durante el Apertura 2025, el Guadalajara solamente pudo cumplir con la regla de menores gracias a los minutos que otorgó la juvenil Valeria Alvarado en el Mundial Sub 20 con la Selección Mexicana; in embargo, quedó en evidencia que Antonio Contreras no impulsó a las juveniles.

Hay que recordar que el entrenador español suele aferrarse a la presencia de muchas jugadoras en sus alineaciones titulares, en donde durante el semestre anterior las recurrentes fueron Blanca Félix, Damaris Godínez, Casandra Montero, Gaby Valenzuela, Natalia Villarreal, Yamile Franco, Carolina Jaramillo, Denise Castro y Alicia Cervantes, por lo que las incorporaciones en este semestre, los huecos para las juveniles se siguen cerrando.

Chivas Femenil habría cambiado rumbo del proyecto

Desde su llegada al Guadalajara en el verano del 2019, Nelly Simón propuso que la escuadra rojiblanca fuera pionera en fuerzas básicas, impulsando a varias jugadoras juveniles durante varios años, convirtiéndose en la base del equipo que se consagró campeón en el Clausura 2022, pero que en años recientes se ha ido diluyendo, principalmente con Antonio Contreras.