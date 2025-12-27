Chivas Femenil va por todo en el Clausura 2026 y así lo está demostrando la directiva encabezada por Nelly Simón que volvió a sacudir el mercado de fichajes de la Liga MX al concretar un poderoso bombazo que vuelve al Rebaño en serio contendiente al título.

El Guadalajara por fin abrió la cartera y se enfocó en traer a futbolistas de calidad comprobada para apuntalar al plantel en búsqueda de conseguir el ansiado campeonato del Circuito Rosa, por lo que este sábado se confirmó a su cuarto refuerzo.

A través de redes sociales, el chiverío femenil hizo oficial la llegada de la defensora central Cristina Ferral proveniente de Tigres, fichaje con el que se apuntala una de las zonas más endebles de las tapatías para el próximo semestre.

“El objetivo para Chivas Femenil en el Torneo de Clausura 2026 es ser un fuerte contendiente al título, por lo cual es necesario un equipo de mucha calidad en todas sus líneas y por ello se ha concretado la llegada de la experimentada central Cristina Ferral, que fortalecerá la zaga rojiblanca”, explica el comunicado.

Cristina Ferral presume un palmarés impresionante, ya que presume seis títulos de Liga MX y tres Campeón de Campeonas del Circuito Rosa, todos con la escuadra de las Amazonas, por lo que ahora tratará de llevar a la gloria a las rojiblancas.

¿Cuáles son los números de Cristina Ferral en la Liga MX Femenil?

La futbolista de 32 años de edad ha militado toda su carrera en la Liga MX con la escuadra de Tigres, con quien participó en 287 partidos, sumando 23 mil 508 minutos jugados y donde ha colaborado con seis goles y 11 asistencias.

Cristina Ferral ya tiene experiencia en Europa

La defensora que el Guadalajara estaría pretendiendo como refuerzo para el Clausura 2026 tiene un brillante comienzo en el futbol profesional, ya que después de brillar a nivel universitario en Estados Unidos, por lo que un video le abrió las puertas del Olympique de Marsella en 2017, pero en 2018 fue fichada por Tigres.