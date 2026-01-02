Chivas Femenil ya está con plantel completo para encarar el Clausura 2026 gracias al esfuerzo de la directiva y la gestión de Nelly Simón para buscar cerrar los fichajes de cuatro jugadoras importantes en el Circuito Rosa para fortalecer el plantel rojiblanco.

Es por eso que el entrenador Antonio Contreras ya tiene un equipo con muchas más opciones para poder echar mano cuando él lo considere necesario, con jugadoras de calidad comprobada, además del talento con el que ya contaba en el plantel del Guadalajara.

Para este Clausura 2026, el chiverío ya confirmó las contrataciones de Cristina Ferral, Eva González, Mayra Pelayo y Jasmine Casarez, por lo que serán un salto de calidad importante para el plantel tapatío para aspirar a por fin conseguir la tercera estrella de la institución rojiblanca.

Tomando en cuenta de que el entrenador del chiverío femenil suele hacer ajustes a su esquema táctico, nos referiremos al esquema base de cuatro defensoras, una contención, tres volantes y dos delanteras.

¿Cuál sería alineación estelar de Chivas Femenil en el Clausura 2026?

Blanca Félix – Portera

Damaris Godínez – Lateral derecha

Casandra Montero – Central por derecha

Cristina Ferral – Central por izquierda

Natalia Villarreal – Lateral Izquierda

Joselyn de la Rosa – Contención

Mayra Pelayo – Volante izquierda

Eva González – Volante por derecha

Carolina Jaramillo – Enganche

Alicia Cervantes – Delantera

Jasmine Casarez – Delantera