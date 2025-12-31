Una de las grandes noticias que dio Chivas en el cierre del 2025 e inicio de la pretemporada para el Clausura 2026 es que Alicia Cervantes renovó el contrato con la institución. Tras conocerse esta noticia y a horas para que inicie un año en Rebaño Pasión repasamos cuántos goles debe anotar Licha para superar a Omar Bravo y convertirse en la goleadora histórica del club.

La actualidad del equipo que dirige Antonio Contreras es de incertidumbre porque en el Apertura 2025 estuvo lejos de su mejor nivel. Si bien le ganó a América en el Clásico Nacional, el Rebaño Sagrado fue goleado en la Semifinal de la Liguilla. Por esta razón se especuló con la salida de alguna de las referentes.

Alicia Cervantes es una de ellas en el vestidor de Chivas Femenil y la única buena noticia que dio la directiva encabezada por Nelly Simón en el 2025 fue su renovación hasta 2028. De esta manera, Licha tendrá la posibilidad de superar a Omar Bravo como máxima goleada de la historia del Guadalajara.

Alicia Cervantes acaba de renovar su contrato con Chivas Femenil. (Foto: Chivas)

¿Cuántos goles debería anotar Licha Cervantes para superar a Omar Bravo en el 2026?

La estadística de Chivas Femenil indica que Alica Cervantes con la playera rojiblanca lleva anotados 156 goles en 198 partidos jugados. De esta manera, la goleadora del Guadalajara tiene año para anotar cuatro goles para igualar el récord de 160 de Omar Bravos y cinco para superarlo y quedar como la reina del Rebaño Sagrado.

Cabe destacar que el nombre de Alicia Cervantes está marcado a fuego en la Liga MX Femenil debido a que es la máxima goleadora histórica con 170 goles tras vestir los colores de Atlas, Rayadas y Chivas. Detrás de ella se encuentra la inagotable Charlyn Corral con 164 en Pachuca.