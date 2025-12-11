Omar Bravo es uno de los futbolistas más importantes que ha surgido de las fuerzas básicas de Chivas, siendo un jugador histórico en la Liga MX por sus logros como rojiblanco y en la Selección Mexicana; sin embargo, todo eso queda de lado en este momento de su vida.

El exjugador del Guadalajara se encuentra detenido en el Penal de Puente Grande en Jalisco como medida cautelar debido a que se encuentra en medio de un proceso jurídico por acusaciones de índole sexual que se le atribuyen, por lo que las autoridades están realizando las investigaciones para determinar su culpabilidad o inocencia.

Sin embargo, después de más de dos meses de que fue detenido, el exfutbolista habría decidido sumar a seis abogados a su defensa para tratar de recuperar su libertad y llevar el proceso jurídico fuera de la cárcel, al menos así lo reveló el comunicador de Claro Sports, José María Garrido.

“Omar N está pidiendo refuerzos y ya los tiene. Incorpora a su equipo de trabajo, de defensa, a seis abogados nuevos, además de quién ya lo estaba llevando. Evidentemente quiere tener todo a su favor, con recursos económicos de sobra para eso, y un equipo tan bien conformado, buscan es sacarlo de donde está lo antes posible.

“Por cierto, Omar N solicitó un amparo, es un recurso legal para protegerse por una medida tomada por un juez. Busca que lo dejen salir de donde está metido luego de que le dieron prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los avances en el caso de Omar N?

Después de ser detenido a principios de octubre, se llevaron a cabo la primera etapa de revisión de pruebas, en donde después de una audiencia de varias horas se decidió vincular a proceso a Omar N, por lo que se mantiene resguardado en el Penal de Puente Grande.

Es por eso que con el amparo que metió, la presentación de nuevas pruebas volverá a suscitarse después de tres meses de su detención, es decir, en los primeros días de enero del 2026 surgirán nuevos sobre la situación jurídica del exjugador del Rebaño.