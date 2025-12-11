El amaño de partidos suele ser una problemática que la FIFA está tratando de erradicar; sin embargo, el exjugador de Chivas, Rafael Márquez Lugo, admitió que le pareció muy extraña la equivocación que cometió Gonzalo Piovi en el partido de Cruz Azul contra Flamengo.

La Máquina representó a la Concacaf en la Copa Intercontinental, en donde le tocó enfrentarse a la escuadra brasileña que es campeona de la Copa Libertadores; sin embargo, el defensor argentino regaló una pelota en la salida, obsequiando el primer gol al conjunto sudamericano.

Ante tal jugada, Rafael Márquez Lugo, admitió que la acción le da para pensar mal; sin embargo, se mantiene firme con su convicción de seguir confiando en el deportivismo, ya que aseguró que nunca vio nada irregular durante su carrera como jugador profesional.

“Nada más porque yo sigo metiendo las manos al fuego por todos los futbolistas, pero hasta para sospechar la manera en que terminan equivocándose. Solamente porque uno estuvo en ese medio y defiendes al gremio porque nunca me tocó ver algo así, pero de no haber estado, sospechosismo. Tendría sospechas de que un futbolista con esa calidad al minuto 15 te regale una pelota así”, declaró en Fox Sports donde funge como analista.

¿Cómo le fue a Rafael Márquez Lugo en Chivas?

El delantero llegó como refuerzo para el Apertura 2012, cuando el club vivía una severa crisis futbolística, convirtiéndose en ídolo de manera inmediata gracias a su entrega y alta efectividad frente a las porterías rivales, llevando al Rebaño a la Liguilla de ese torneo.

Posteriormente, el atacante sufrió una lesión de rodilla de la cual no pudo recuperarse, regresando a la actividad de manera intermitente, por lo que decidió ponerle fin a su carrera en abril del 2015.