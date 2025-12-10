El canterano de Chivas Jesús Orozco Chiquete sufrió una aterradora lesión en el tobillo durante la semifinal contra Tigres de este sábado, una acción que generó conmoción en todo el futbol mexicano. Aunque rápidamente se descartó una fractura y se confirmó que se trató de una luxación expuesta, aún quedaba por conocerse la gravedad exacta del daño y el tiempo estimado de recuperación.

Debido a la severidad de la lesión, Chiquete requirió una operación y este martes Cruz Azul emitió el parte médico oficial, confirmando que el tobillo del jugador fue reparado de manera exitosa. Si bien el comunicado no especificó un periodo de recuperación, los reportes externos no son nada alentadores y anticipan un escenario complicado.

De acuerdo con expertos médicos y periodistas con acceso a más detalles, sí hubo daño en los ligamentos del tobillo del defensor rojiblanco. Por ello, su recuperación sería de alrededor de seis meses. Con este diagnóstico, Chiquete se perderá el Clausura 2026 y el Mundial, una noticia especialmente dolorosa para un jugador joven que vivía un momento clave en su carrera.

Ante esta situación, la Máquina buscaría un nuevo defensa central para cubrir la baja, y en ese contexto Chivas podría tener la solución. Desde hace meses el club tapatío trabaja en la salida de Gilberto Sepúlveda, y Cruz Azul era uno de los equipos interesados en ficharlo. Por ello, la negociación podría reactivarse y convertirse en un acuerdo beneficioso para ambas instituciones.

Diego Campillo podría ser el sustituto de Chiquete en el Mundial 2026

Para cubrir la ausencia de Chiquete en el Mundial, una de las alternativas sería Diego Campillo, defensor de Chivas que comparte características con el canterano, como buena conducción y una técnica depurada para salir jugando. Una vez que Campillo regrese de su lesión entre finales de enero o inicios de febrero, deberá enfocarse en recuperar su mejor nivel para llamar la atención de Javier Aguirre en vísperas de la convocatoria.