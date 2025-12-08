El Tapatío viene de uno de sus peores torneos en el Apertura 2025, motivo por el cual la directiva decidió hacer cambios profundos. El más importante fue la llegada del nuevo director técnico José Meléndez, pero también se incorporaron refuerzos jóvenes con proyección al Primer Equipo, quienes podrían tener minutos con Chivas más pronto de lo que se cree.

El primer refuerzo en reportar rumbo al Clausura 2026 es Ángel Chávez, quien llegó procedente del Necaxa en un intercambio por Raúl Martínez. En redes sociales ya circula un video de su primer entrenamiento con el Tapatío, donde dejó ver parte de su talento y hasta recibió elogios tras una destacada acción defensiva en la que realizó un gran bloqueo.

Chávez es considerado uno de los defensas Sub-20 más prometedores del país, descrito como un central “imponente en el juego aéreo, con gran posicionamiento para interceptar y excelente rango de pase”. La expectativa es que termine de formarse bajo la guía del Tapatío para que, en poco tiempo, pueda integrarse al proyecto de Gabriel Milito en el Primer Equipo.

Los refuerzos para el Primer Equipo reportarían con Chivas la próxima semana

Mientras tanto, los refuerzos que llegarán directamente a Chivas para el Clausura 2026 están prácticamente cerrados: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda. Solo queda esperar los anuncios oficiales y su incorporación a la pretemporada, que iniciará la próxima semana con miras al nuevo torneo.