La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, siguen analizando opciones para reforzar el plantel de Gabriel Milito de cara al Torneo Clausura 2026.

Uno de los futbolistas que busca la dirigencia de Chivas por petición del estratega argentino es Eduardo Águila, actual elemento del Atlético de San Luis, pero de acuerdo con Karen Peña, de momento no existe una oferta formal.

En su cuenta de X la comunicadora también mencionó que si en Verde Valle quieren al zaguero mexicano deberán de pagar su cláusula de salida ya que el Atlético de San Luis no está dispuesto a negociar.

¿Cuál sería el valor de la cláusula de salida de Eduardo Águila?

De acuerdo con versiones extraoficiales, la cláusula de salida de Eduardo Águila con el Atlético de San Luis es de 6 millones de dólares, equivalente a poco más de 109 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto tendría que pagar Chivas por sus servicios.

¿Cúando reporta Chivas a pretemporada?

Después de quedar eliminados del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul, los jugadores del Club Deportivo Guadalajara se fueron dos semanas de vacaciones y estarán reportando en Verde Valle el próximo lunes 15 de diciembre para iniciar con la pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026.