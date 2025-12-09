El Mundial de 2026 será el evento deportivo más importante del próximo año, y con México como uno de los países anfitriones, la Selección Nacional está prácticamente obligada a firmar una actuación destacada. Esto ha provocado múltiples ajustes en la Liga MX para liberar a los jugadores y facilitar su preparación, pero este martes se confirmó una nueva regla que pondrá a Chivas en clara desventaja rumbo a la Liguilla.

Desde hace meses se sabía que la Liguilla del Clausura 2026 se disputará sin futbolistas convocados a Selección Mexicana, quienes deberán reportar antes con Javier Aguirre. Esta decisión afecta directamente al Rebaño Sagrado, pues, aunque podrían ser más, al menos tres jugadores del plantel podrían ser llamados al Mundial, lo que impediría que estén disponibles en los partidos más importantes del semestre.

Sin embargo, la Asamblea de Dueños celebrada este martes añadió otro cambio significativo: por única ocasión, los clubes podrán alinear hasta nueve jugadores extranjeros en un partido, cuando el límite actual es de siete. La medida busca compensar la ausencia de seleccionados mexicanos, pero perjudica directamente a Chivas, que por tradición juega exclusivamente con futbolistas nacionales, mientras que los demás equipos sí podrán reforzarse con más extranjeros en la etapa decisiva.

Pese a esto, el proyecto de Gabriel Milito sigue luciendo sólido y prometedor, con las herramientas necesarias para competir por el ansiado título 13. Aunque la nueva regla favorece a todos excepto al Guadalajara, la apuesta seguirá siendo confiar en el talento mexicano y mantener la convicción de que el equipo puede salir campeón sin importar las circunstancias.

En las convocatorias más recientes, jugadores como Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González han sido considerados por la Selección Mexicana, mientras que Bryan González, Richard Ledezma y Efraín Álvarez también han levantado la mano con buenas actuaciones. Ahora queda en Javier Aguirre decidir cuántos elementos del Rebaño Sagrado formarán parte del Mundial, lo que definirá cuántas bajas tendrá Chivas en la fase final del torneo.