En los últimos días el panorama de Ricardo Marín en el Club Deportivo Guadalajara ha cambiado, pues en un principio sí entreaba en planes de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026, pero con la llegada de Ángel Sepúlveda modificó por completo su situación.

El atacante mexicano será evaluado en la pretemporada de Chivas, pero en Verde Valle están abiertos a escuchar ofertas por sus servicios ya que con el arrbio del “Cuate” se reduce considerablemente el margen para que tenga protagonismo en el plantel.

No obstante, Jon Barbon ha revelado cuándo reportará Ricardo Marín tras finalizar su préstamo con el Puebla. De acuerdo con la fuente antes mencionada será el lunes 15 de diciembre, cuando el equipo regrese de sus vacaciones tras quedar eliminados del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul.

Ricardo Marín no tiene su lugar seguro en Chivas.

¿Qué equipos están interesados en Ricardo Marín?

De momento, no hay un equipo en concreto que esté interesado en Ricardo Marín, pues esperan la decisión de Gabriel Milito si lo considera o no para el Torneo Clauaura 2026, aunque eso sí, la opción más fuerte que manejan los altos mandos de Chivas es una nueva cesión dentro de la Liga MX.

¿Cuál es el valor de Ricardo Marín?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Ricardo Marín es de 1.5 millones de euros, equivalente a poco más de 31 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

¿En qué equipos ha jugado Ricardo Marín?