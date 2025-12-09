La semana que viene Chivas volverá a los trabajos en Verde Valle con el objetivo de comenzar con las pruebas médicas y físicas para el Clausura 2026. En medio de este contexto el Rebaño Sagrado se encuentra muy activo en el mercado de pases para terminar de cerrar altas y bajas para el siguiente torneo.

Mientras se espera el arribo de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, se empieza a reportar que el Guadalajara analiza con lupa la posibilidad de buscarle acomodo a Ricardo Marín, A su vez, sale a la luz que el Rebaño Sagrado busca cerrar la compra fichaje de Sergio Aguayo, quien pertenece a Pachuca y se le acaba su préstamo con Tapatío en este año. Por otro lado, revelan por qué Erick Gutiérrez quiere salir del Guadalajara y que Sebastián Córdova fue rechazado por Gabriel Milito.

Ricardo Marín podría no llegar a Chivas

En el día de ayer se dio a conocer que en el Guadalajara no verían viable el regreso de Ricardo Marín y que buscarían moverlo a otro equipo tras préstamo en Puebla. “No seguirá en Puebla y Chivas no ve viable, por ahora, su regreso a Verde Valle”, tuiteó Julio Saucedo, periodista de TV Azteca. Cabe desear que el futbolista tiene que presentarse el próximo lunes en Verde Valle para comenzar con pruebas médicas y físicas.

Chivas busca cerrar fichaje de Pachuca

Uno de los puestos a reforzar en Chivas es el ataque, por lo que fueron por Ángel Sepúlveda. Sin embargo, ayer Chema Garrido dio a conocer que el Guadalajara busca adquirir la corta completa de Sergio Aguayo de Pachuca. Al atacante se le acaba su préstamo en Tapatío, por lo que la directiva busca hacer uso de la opción de compra.

Erick Gutiérrez quiere salir de Chivas

Una de las noticias más importantes del domingo fue que la directiva de Chivas tiene la intención de vender a Érick Gutiérrez en este mercado de pases por su alto salario y rendimiento. Ayer José María Garrido explicó en su canal de YouTube, Futbol con Cerebro, que el propio futbolista quiere salir porque está incómodo.

“Erick Gutiérrez está pensando opciones de su futuro. ¿Qué lo motiva? Erick Gutiérrez arrancó el torneo siendo capitán de Chivas, entiendo en esta situación que Javier Hernández vivía. Las lesiones, como a prácticamente todo el plantel, lo empezaron a golpear. En dos ocasiones estuvo prolongando espacios fuera del equipo. (…) Hoy Erick Gutiérrez ya no está cómodo con este panorama. De haber sido jugador imprescindible en el equipo, fundamental, trascendente y líder, hoy a la banca y sin el gafete. Desde esa situación ya Erick Gutiérrez no está cómodo. Y si a ello le agregamos que Chivas está pensando incorporar a otro jugador el caso de Brian Gutiérrez. Un jugador mucho más vertical, más veloz y sobre todo más joven”, reveló el periodista de Claro Sports.

Gabriel Milito rechazó a Sebastián Córdova

En las últimas semanas se vinculó mucho a Chivas como la futura casa de Sebastián Córdova, quien no es tenido en cuenta por Tigres. Sin embargo, revelan que fue el propio Gabriel Milito quien decidió rechazar al mediocampista formado en América.

“Ahora que se abrió la ventana buscar un fichaje en esa posición de un mediocentro, un volante de llegada, con pisada por carriles centrales, de preferencia con perfil izquierdo entraba Sebastián Córdova perfectamente en el perfil de este jugador. Tengo entendido que Gabi Milito les dijo: ‘No, ahorita no’. Cuando se pudo el técnico dijo ‘ahora no lo necesitamos’”, explicó José María Garrido en su canal de YouTube.

León quiere a canterano de Chivas

En medio de este contexto reportan que León ya negocia con Chivas la posibilidad de fichar a Abraham Villegas de Tapatío. El lateral izquierdo no sería tenido en cuenta para hacerle competencia a Bryan González en el primer equipo.